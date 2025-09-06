Acessibilidade

06 de Setembro de 2025

Interior

Parede desaba e mata vendedor em Rio Negro

As causas do desmoronamento ainda não foram esclarecidas

Redação

Publicado em 06/09/2025 às 10:29

Reprodução Idest

Um vendedor morreu na tarde desta sexta-feira (5) após ser atingido pelo desabamento de uma parede em um imóvel localizado na Avenida Brasil, em Rio Negro.

Conforme o site Idest, duas pessoas estavam sentadas na calçada, atrás de uma banca de frutas, quando ouviram um forte estalo vindo da estrutura. Uma delas conseguiu correr e escapar, mas a vítima, ao tentar pular a banca, acabou atingida pelos escombros.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem já sem vida, conforme constatado pela equipe médica. A área foi isolada, o trânsito controlado e a perícia realizou os levantamentos no local, além da remoção do corpo.

As causas do desmoronamento ainda não foram esclarecidas e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

