Paróquia pede doações para reconstruir teto da igreja após tempestade em Dourados

Teto foi destruído / Suemar Maciel

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada no Parque Alvorada, em Dourados, precisa da ajuda da comunidade para reconstruir parte do teto da igreja, que desabou durante um temporal, na semana passada (30). No dia do acidente, um grupo de oração estava na igreja no momento do desabamento, mas graças a Deus todos conseguiram sair a tempo e ninguém se machucou.

Toda a estrutura do teto ficou comprometida e a previsão é de que a obra leve três meses para ser concluída. Enquanto o local está interditado, as missas estão sendo realizadas no salão paroquial. Quem puder ajudar, as doações estão sendo feitas para a Mitra Diocesana de Dourados pela chave pix 03.063.856/0053/25.

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus agradece toda a comunidade pela ajuda nesse momento difícil, em especial ao Exército que fez uma força-tarefa para retirada dos bancos, e pede orações para que as atividades possam retornar na maior brevidade possível, além de se solidarizar com os moradores de Dourados que também tiveram prejuízos no último temporal.Mais informações pelo telefone (67) 99913-7400.