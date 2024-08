Parque dos Ervais é tomado por incêndio

Campo Grande News

O Parque dos Ervais, em Ponta Porã, foi tomado por incêndio e evacuado no domingo (18). O incêndio de grandes proporções se alastrou rapidamente pela área.

Segundo o Campo Grande News, equipes de emergência do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local com ambulâncias e caminhões para combater as chamas e fazer atendimentos.

O Parque dos Ervais conta com 70 mil metros quadrados, possui quadras para a prática de esporte, pista de caminhada, mirante de observação, lago artificial e espaço para eventos com capacidade de 20 mil visitantes.

O tempo seco e forte calor ajudam na propagação das chamas em meio à vegetação.

A orientação é que os cidadãos ponta-poranenses evitem a área afetada e sigam todas as orientações de segurança fornecidas. Ainda não se sabe a causa do incêndio na área.