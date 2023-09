Passagem de frente fria provoca instabilidade no clima de Aquidauana

Rhobson Lima

Na tarde de ontem, 4, pelo menos quatro municípios de Mato Grosso do Sul ficaram pelo menos 13 horas sem energia. As cidades já tiveram o serviço restabelecido. Para hoje, existe possibilidade de chuva em diversas cidades de Mato Grosso do Sul (veja abaixo).

De acordo com informações do meteorologista Natálio Abrahão ao site Campo Grande News, a velocidade do vento em Jardim atingiu 88 km/h, em Maracaju, 54 km/h. Em Bonito, o vento atingiu 70 km/h e 370 raios.

Segundo nota da Energisa, foi necessário reforço de equipes no atendimento aos clientes de Jardim, Porto Murtinho e Guia Lopes da Laguna. Os trabalhos seguiram de forma ininterrupta até o início da madrugada desta terça-feira, 5.

A partir de 00h58, iniciou-se o restabelecimento da energia nos municípios atingidos, através de estruturas provisórias.

Em Nioaque, segundo a concessionária, o serviço foi restabelecido, na maior parte da cidade, ainda ontem. Faltou luz também no Distrito de Vista Alegre, em Maracaju.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para hoje, em Aquidauana é de tempo instável, com possibilidade de chuva.

Essas instabilidades ocorrem devido a passagem rápida de uma frente fria, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade.

Será mais evidente a queda das temperaturas máximas nesta terça-feira, principalmente na região sul do Estado.

Aquidauana terá variação entre 21°C e 33°C. No Sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 17°C e atinge os 28°C. No Norte, as temperaturas ficam mais elevadas, Coxim terá 24°C cedo e alcançará os 36°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 23°C pela manhã e 32°C de tarde.

De acordo com o Cemtec, Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de 31°C.

Em Dourados, 17°C pela manhã e 28ºC pela tarde.

No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 19°C inicialmente e sobem até os 29ºC. No Sul, Iguatemi e Ponta Porã registram mínima de 15°C e máxima de 26°C.