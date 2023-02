Pássaro ameaçado de extinção é resgatado pela PMA com ferimentos

Animal será devolvido ao habitat após a recuperação / (Foto: Divulgação)

O pássaro conhecido como udu-de-coroa-azul foi resgatado ferido pela PMA (Polícia Militar Ambiental) de Bonito. Um turista paulista, de 41 anos, encontrou o animal caído no chão, na quarta-feira (1°), no pátio do SESC da cidade.

Os Policiais receberam o animal, que aparentava estar doente, e o encaminharam imediatamente aos veterinários do RARAS (Recinto de Amparo e Reabilitação de Animais Silvestres), na cidade. Logo que os veterinários o liberem, ele será devolvido ao seu habitat natural.

O Udu-de-coroa-azul é um pássaro que reside nas florestas da América Central e América do Sul. Com uma cauda é muito longa e com uma ponta exposta em forma de raquete, pesa aproximadamente 135 gramas.

O nome faz referência a uma coroa que circundada sua cabeça. O pássaro encontra-se na lista de vulnerabilidade como ave sob ameaça de extinção (Portaria MMA nº 444, 17 Dez 2014).