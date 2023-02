Pavimentação avança com construção de ponte sobre o Córrego Ribeirão Triste na MS-320

A obra ainda concretiza sonhos de produtores rurais que vivem e trabalham na região / Divulgação

O Governo do Estado executa a obra de pavimentação de 31,7 quilômetros da MS-320, no trecho que sai de Três Lagoas e segue até a MS-377, no trevo Vera Cruz.

O empreendimento conta com a construção de uma ponte de concreto sobre o Córrego Ribeirão Campo Triste, onde, segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), os serviços seguem a todo vapor. A expectativa é de que a capa de asfalto comece a ser aplicada na rodovia no mês de maio.