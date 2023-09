Pavimentação da Estrada da Balsinha segue a pleno vapor no Conesul

A pavimentação da rodovia MS-290 segue a pleno vapor e avançado consideravelmente. Conhecida como 'Estrada da Balsinha' na região do Conesul, a rodovia também liga o município de Naviraí, pela BR-163, até a MS-180, em Iguatemi.

Estão sendo investidos mais de R$ 70 milhões na obra que está na fase de terraplanagem e pavimentação. Pelo menos 60 pessoas estão trabalhando na obra.

Duas equipes fazem a limpeza mecanizada e preparam as camadas do subleito da rodovia. Outras três executam a sub-base e a base de cascalho cimento, aplicam as camadas iniciais de asfalto e soltam a capa asfáltica.

Com 31,26 quilômetros, a Estrada da Balsinha passa por uma região agroindustrial, com forte cultivo de cana-de-açúcar e de grãos, além da bovinocultura. Durante o período de safra da cana-de-açúcar, inclusive, a rodovia se torna a principal rota de escoamento da produção até uma usina local.

"A pavimentação é uma demanda antiga que já é realidade. A obra está acontecendo, levando desenvolvimento para toda a região. Com mais essa iniciativa, o governador Eduardo Riedel segue atendendo as demandas da população, fortalecendo o municipalismo em Mato Grosso do Sul", afirma o secretário Hélio Peluffo, da Seilog.