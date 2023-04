Pavimentação da MS-166 entra na reta final de obras

Obra de integração de uma rica região produtora de grãos, a pavimentação da MS-166 em Maracaju entrou na reta final nesta semana. Segundo expectativa de engenheiros que trabalham no local, a conclusão deve ocorrer no próximo mês de maio.

Ao todo, 37,53 quilômetros da rodovia recebem asfalto novo. O trecho começa no Posto do Polaco (BR-267) e segue até a Estrada da Água Fria (MS-460).

Com a melhora nas condições do tempo e trégua das chuvas, operários e maquinários vão intensificar os serviços de terraplanagem nos últimos quatro quilômetros da rodovia. Também vai ganhar reforço a aplicação de capa asfáltica nos 10 quilômetros finais do trecho.

A obra recebe investimento de R$ 71,7 milhões. Parte desses recursos (R$ 18,9 milhões) vem da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) - tributo federal arrecadado sobre a venda dos combustíveis.

Licitada e fiscalizada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a pavimentação está 66% concluída, conforme última medição. Já a execução da capa asfáltica está em 73%.