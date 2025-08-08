Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 10:10

Ponta Porã

Pavimentação da MS-380 terá investimento de R$ 62,5 milhões

O trecho contemplado liga a Rua Paraná, no limite urbano da cidade, à BR-463, incluindo o acesso à MS-164

Redação

Publicado em 08/08/2025 às 06:47

Agesul

Ponta Porã, segunda maior produtora de grãos de Mato Grosso do Sul e 21ª colocada no ranking nacional do agronegócio do Ministério da Agricultura, vai ganhar um reforço na sua infraestrutura: o governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), vai investir R$ 62,59 milhões na implantação e pavimentação de 16,84 quilômetros da MS-380. O trecho contemplado liga a Rua Paraná, no limite urbano da cidade, à BR-463, incluindo o acesso à MS-164.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, o projeto representa mais que uma melhoria viária. “A pavimentação da MS-380 vai melhorar a logística de Ponta Porã, ampliando a segurança viária e impulsionando o desenvolvimento regional”, afirmou.

Considerada estratégica, a rodovia é usada tanto para o escoamento da produção como o transporte de mercadorias na fronteira. Atualmente, a via apresenta trechos de difícil trafegabilidade, o que encarece o transporte e compromete a segurança de motoristas e cargas

A relevância econômica de Ponta Porã reforça a importância da obra. O município é um dos maiores produtores agrícolas do Estado e juntamente com Aral Moreira e Laguna Carapã, concentra grande parte da área agrícola da região sul.

O contrato, resultado da Concorrência Eletrônica nº 018/2025, homologada em julho, prevê prazo de 420 dias para execução, além de 120 dias adicionais de vigência contratual após a conclusão. A primeira parcela, de R$ 2,1 milhões, foi empenhada no fim de julho.

A obra integra os investimentos do governo estadual direcionado à infraestrutura e a integração entre os municípios.

Geral

Jerson Domingos defende políticas públicas para a primeira infância

Cidades

TJMS faz movimentação em carreira de magistrados e na estrutura do Judiciário

Qualificação

TCE-MS no 3º Congresso Nacional de Comunicação dos TCs

O evento reúne profissionais e representantes dos Tribunais de Contas de todo o país para debater os desafios atuais da comunicação institucional no controle externo

REE

Aulas da Rede Estadual de Ensino retornam nesta terça para 190 mil alunos

Serviços

UFMS inicia café da manhã e prevê serviço em Aquidauana

ÚLTIMAS

Polícia

Padrasto e mãe de adolescente são presos por abuso sexual em MS

Vítima foi levada ao hospital para atendimento médico

Serviços

Anatel aprova medidas contra chamadas abusivas por meio de números falsos

Decisão determina uso obrigatório do processo de autenticação para quem realiza mais de 500 mil chamadas/mês

