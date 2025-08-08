Pavimentação da MS-380 terá investimento de R$ 62,5 milhões

Agesul

Ponta Porã, segunda maior produtora de grãos de Mato Grosso do Sul e 21ª colocada no ranking nacional do agronegócio do Ministério da Agricultura, vai ganhar um reforço na sua infraestrutura: o governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), vai investir R$ 62,59 milhões na implantação e pavimentação de 16,84 quilômetros da MS-380. O trecho contemplado liga a Rua Paraná, no limite urbano da cidade, à BR-463, incluindo o acesso à MS-164.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, o projeto representa mais que uma melhoria viária. “A pavimentação da MS-380 vai melhorar a logística de Ponta Porã, ampliando a segurança viária e impulsionando o desenvolvimento regional”, afirmou.

Considerada estratégica, a rodovia é usada tanto para o escoamento da produção como o transporte de mercadorias na fronteira. Atualmente, a via apresenta trechos de difícil trafegabilidade, o que encarece o transporte e compromete a segurança de motoristas e cargas

A relevância econômica de Ponta Porã reforça a importância da obra. O município é um dos maiores produtores agrícolas do Estado e juntamente com Aral Moreira e Laguna Carapã, concentra grande parte da área agrícola da região sul.

O contrato, resultado da Concorrência Eletrônica nº 018/2025, homologada em julho, prevê prazo de 420 dias para execução, além de 120 dias adicionais de vigência contratual após a conclusão. A primeira parcela, de R$ 2,1 milhões, foi empenhada no fim de julho.

A obra integra os investimentos do governo estadual direcionado à infraestrutura e a integração entre os municípios.

