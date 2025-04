Pedir CNH definitiva se tornou mais rápido em MS com serviço digital

Comunicação, Detran-MS

Conquistar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um momento especial para qualquer condutor. Em Mato Grosso do Sul, esse sonho se tornou realidade para milhares de pessoas em 2024, ano em que o Detran-MS emitiu 38,8 mil CNHs provisórias, representando 15% do total de habilitações expedidas no período. Agora, muitos desses condutores estão dando o próximo passo: a obtenção da CNH definitiva.

A CNH provisória tem validade de doze meses, nesse período, o condutor deve seguir algumas regras para garantir a transição para a definitiva. Entre os principais critérios, estão a ausência de infrações graves ou gravíssimas e a não reincidência em infrações médias.

Em Mato Grosso do Sul, esse procedimento é simples e rápido. Basta que o condutor tenha acesso a internet e entre no Portal de Serviços Meu Detran para confirmar os dados e emitir a guia no valor de R$ 198. A solicitação pode ser feita a qualquer tempo ou dia da semana, sem necessidade de comparecimento presencial numa agência do Detran-MS.

Essa facilidade foi bastante elogiada pela condutora Manuela Cangussu, que recentemente pediu a CNH definitiva pelo portal do Detran-MS. “Pedir a definitiva foi muito rápido. Era um sábado quando percebi que tinha que pedir a CNH definitiva, no mesmo dia fiz todo o processo. Quando foi segunda-feira eu abri meu aplicativo (Carteira Digital de Trânsito) e já tava lá. Não demorou nada! Agora já estou com a minha definitiva feliz da vida. Só vou renovar de novo em 2034”.

Sua jornada no trânsito começou aos 18 anos, quando recebeu de presente dos pais no aniversário a matrícula em um Centro de Formação de Condutores (CFC), onde também aprendeu a dirigir. O carro ela já tinha, um Uno 2001, que faz parte da família antes mesmo dela nascer. O único porém, é que o pai, Cassiano, sempre fez questão de que ela aprendesse da maneira correta, conforme as regras de trânsito, sem nenhum vício.

“E deu muito certo, pois eu sou muito chata dirigindo. Sempre sou a motorista da rodada da turma. Sigo tudo muito certinho, não só antes, porque eu estava com a provisória, mas eu não gosto de fazer nada errado. Vejo as pessoas que não dão seta, por exemplo. Eu fico pensando, não quero deixar outras pessoas bravas, como eu fico nesses casos. Então, gosto de dar seta, respeitar todas as regras direitinho, para não provocar nenhum acidente comigo ou com outras pessoas”, afirma.

A obtenção da CNH definitiva é mais um passo na construção de uma cultura de responsabilidade no trânsito, incentivando os condutores a manterem a prudência e o respeito às normas de circulação.

Com a facilidade dos serviços digitais, o processo de habilitação se torna cada vez mais acessível e eficiente, proporcionando mais segurança e fluidez no trânsito de Mato Grosso do Sul.