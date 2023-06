O Pantaneiro recebe homenagem de deputado para marcar 58 anos de existência

João Cesar Matogrosso na esquerda, e Rhobson Tavares á direita

O deputado estadual João César Matogrosso prestou homenagem aos 58 anos do jornal O Pantaneiro, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo periódico para a comunicação de Aquidauana e Anastácio. "Entregamos uma moção de congratulação ao Jornal O Pantaneiro, que completou 58 anos de história com muita informação aos munícipes da região de Aquidauana e Anastácio", disse o parlamentar durante a entrega do certificado ao administrador Rhobson Lima, no último dia 29.

Em março deste ano, o jornal também foi tema de dissertação de mestrado em Estudos Culturais na UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), a pesquisadora Lise Rossi Jones Lima mostrou a importância do impresso para a sociedade do Estado.

O Pantaneiro foi fundado em 5 de maio de 1965, tendo a escolha do nome como homenagem aos pecuaristas do Estado [ainda Mato Grosso uno naquela época]. “Essa data foi marcante para o município de Aquidauana, pois se comemorava na cidade o dia do patrono Marechal Rondon, figura muito importante na cidade. Ele residiu por alguns anos em Aquidauana no início do século passado, e faz parte da história da cidade. E esse era um dia de grande movimento no município.”

“As primeiras edições foram rodadas em uma gráfica chamada Efigênia, em um edifico no Centro da cidade. Os fundadores foram Oscar de Barros Filho, Augusto A. Correa e Aldo Royg [dono da gráfica Efigênia]. Foram adquiridos novos maquinários e o Aldo tinha o sonho de lançar o semanário na região. Ele propôs o desafio aos amigos e eles aceitaram.”

Oscar de Barros assumiu como Diretor-Gerente e Augusto Alves Corrêa como Diretor-Redator. O trio permaneceu por três meses, e, após isso, Oscar e Augusto fizeram carta de despedida, saindo do projeto ficando apenas Aldo Royg.