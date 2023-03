Pescaria no primeiro dia após piracema rende jaú de 1 metro no rio Aquidauana

Pesca noturna rendeu 'gigante' / (Foto: Reprodução)

Os amantes da pescaria estavam ansiosos para a liberação da pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. Grazeile Borin conseguiu o feito da captura de um jaú de 1,10 metro e aproximadamente 30 quilos no rio Aquidauana, em Dois Irmãos do Buriti. O feito aconteceu na noite de quarta-feira (1°).

A paranaense e sul-mato-grossense de coração conta ao O Pantaneiro que a pescaria noturna durou cerca de 1 hora até o gigante pegar a isca no encontro dos rios Cachoeirão e Aquidauana. Foram 25 minutos até conseguir tirá-lo da água.

"Pescamos na área da nossa propriedade, descemos mais um pouco do rio, em um ponto onde é bom para pesca de peixe de coura. Saímos 23h30, mais ou menos, e foram 25 minutos para tirar ele. Tivemos que soltar o barco, tomou bastante linha, é um peixe muito forte", explica.

O jaú foi pego com isca viva e Borin reconhece a beleza da natureza e o respeito com o período de defeso. "Ele estava bem nutrido, gordo, sinal de que a piracema teve o resultado esperado, se alimentou bem".

Graziela pescava junto ao guia de pesca Rodrigo Pé, profissional especializado. Subiram as margens do rio para tirar o peixe, fazer a foto e a soltura. "Não conseguimos medir, mas o guia disse que pesava em torno de 25 a 30 quilos".