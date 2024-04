Pesquisa de satisfação do DETRAN pode ser realizada on-line

Sede do Detran-MS / Governo de MS

Com mais de 95% dos seus serviços disponíveis no meio digital, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) segue em busca do aprimoramento de seus serviços disponibilizados no meio digital.

Agora, além dos canais de escuta ao cidadão, como o Fale Conosco e Ouvidoria, a pesquisa de satisfação permite que o usuário deixe um feedback sobre o serviço que acabou de utilizar.

“Essa é uma ferramenta que vai permitir o refinamento e a melhoria dos serviços. E isso terá ainda mais assertividade com o feedback direto do cliente. Um novo canal de comunicação, que nos norteará na continuidade do avanço, mas de forma mais assertiva”, pontua o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Alencar.

Ao abrir o portal de serviços Meu Detran, a Pesquisa de Satisfação aparece no topo da página, como um convite para o usuário deixar sua contribuição para futuras melhorias nos serviços disponíveis.

No primeiro momento o cidadão precisa responder “Como foi sua experiência no Portal Meu Detran?”, classificando sua experiência por meio de estrelas que representam: muito insatisfeito, insatisfeito, normal, bom ou perfeito.

Em seguida, é possível escolher a referência do serviço avaliado, e descrever em detalhes as informações para melhorar a experiência no Portal Meu Detran.

Outros canais

O Detran-MS também disponibiliza o “Fale Conosco” que funciona como uma central de atendimento para dúvidas e orientações pelo site, além dos números de call center disponíveis como o 154 na Capital e o 3368-0500 para quem mora no interior do Estado.

A Ouvidoria é o canal oficial para o cidadão manifestar elogios, reclamações, denúncias, solicitações e sugestões. A legislação prevê que o cidadão seja respondido dentro de 30 dias.