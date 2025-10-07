Pesquisadores realizam nova etapa de estudos na Bacia do Rio Formoso

Levantamentos integram estudos para conservação ambiental e gestão dos recursos hídricos da região
Pesquisadores concentraram-se no mapeamento do uso e ocupação do solo / Divulgação
Entre os dias 21 de setembro e 4 de outubro, pesquisadores da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em parceria com técnicos da SEMADESC (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bonito (SEMA), realizaram uma nova etapa de levantamentos de campo na Bacia Hidrográfica do Rio Formoso, em Bonito.
A iniciativa faz parte de um convênio firmado entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Bonito e a UFRJ, voltado à produção de estudos técnicos e científicos para subsidiar políticas públicas de conservação ambiental e uso sustentável da água na região.
Na primeira fase dos trabalhos, realizada entre 21 e 27 de setembro, a equipe desenvolveu o monitoramento hidrogeológico em diferentes pontos da bacia e em áreas estratégicas do município. As atividades dão continuidade ao Estudo Hidrogeológico da Área de Banhados e Nascentes do Rio Formoso, que busca compreender o comportamento do sistema aquífero local. Amostras de água subterrânea foram coletadas para análises físico-químicas e isotópicas, com o objetivo de avaliar variações sazonais e ambientais nos recursos hídricos subterrâneos.
Já na segunda fase, entre 28 de setembro e 4 de outubro, os pesquisadores concentraram-se no mapeamento do uso e ocupação do solo, além da reavaliação de pontos de monitoramento da qualidade da água. As ações integram os estudos sobre a Qualidade da Água e a Capacidade de Suporte do Rio Formoso.
O mapeamento tem como finalidade identificar os diferentes tipos de uso da terra na bacia — incluindo áreas urbanas, agropecuárias e de vegetação nativa — e analisar sua interação com os corpos d’água. Para isso, foram utilizadas imagens de drones e registros fotográficos em solo, que complementam os dados obtidos por satélite.
Também foram realizados levantamentos em sub-bacias e rios da região para avaliar aspectos morfológicos da bacia, como perfil, forma e dimensões. Essas informações auxiliam na compreensão do comportamento dos cursos d’água e na definição de locais estratégicos para o monitoramento ambiental.
Os estudos de campo seguirão nos próximos meses com novas campanhas de coleta e análise. Os dados obtidos devem contribuir para o aprimoramento das estratégias de conservação e fortalecimento da gestão ambiental da Bacia do Rio Formoso, considerada uma das mais importantes da região de Bonito.
Cidades
Mais de 6,5 mil passageiros passaram pelo terminal em setembro, que agora conta com voos das três maiores companhias do país
Polícia
Município afirma que adotará medidas como afastamento cautelar se houver confirmação de envolvimento de servidores na investigação sobre fraudes em terras públicas
Educação
Ministro Camilo Santana participa do Festival Curicaca em Brasília
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS