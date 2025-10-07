Acessibilidade

07 de Outubro de 2025 • 19:25

Cidades

Pesquisadores realizam nova etapa de estudos na Bacia do Rio Formoso

Levantamentos integram estudos para conservação ambiental e gestão dos recursos hídricos da região

Redação

Publicado em 07/10/2025 às 15:58

Pesquisadores concentraram-se no mapeamento do uso e ocupação do solo / Divulgação

Entre os dias 21 de setembro e 4 de outubro, pesquisadores da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em parceria com técnicos da SEMADESC (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bonito (SEMA), realizaram uma nova etapa de levantamentos de campo na Bacia Hidrográfica do Rio Formoso, em Bonito.

A iniciativa faz parte de um convênio firmado entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Bonito e a UFRJ, voltado à produção de estudos técnicos e científicos para subsidiar políticas públicas de conservação ambiental e uso sustentável da água na região.

Na primeira fase dos trabalhos, realizada entre 21 e 27 de setembro, a equipe desenvolveu o monitoramento hidrogeológico em diferentes pontos da bacia e em áreas estratégicas do município. As atividades dão continuidade ao Estudo Hidrogeológico da Área de Banhados e Nascentes do Rio Formoso, que busca compreender o comportamento do sistema aquífero local. Amostras de água subterrânea foram coletadas para análises físico-químicas e isotópicas, com o objetivo de avaliar variações sazonais e ambientais nos recursos hídricos subterrâneos.

Já na segunda fase, entre 28 de setembro e 4 de outubro, os pesquisadores concentraram-se no mapeamento do uso e ocupação do solo, além da reavaliação de pontos de monitoramento da qualidade da água. As ações integram os estudos sobre a Qualidade da Água e a Capacidade de Suporte do Rio Formoso.

O mapeamento tem como finalidade identificar os diferentes tipos de uso da terra na bacia — incluindo áreas urbanas, agropecuárias e de vegetação nativa — e analisar sua interação com os corpos d’água. Para isso, foram utilizadas imagens de drones e registros fotográficos em solo, que complementam os dados obtidos por satélite.

Também foram realizados levantamentos em sub-bacias e rios da região para avaliar aspectos morfológicos da bacia, como perfil, forma e dimensões. Essas informações auxiliam na compreensão do comportamento dos cursos d’água e na definição de locais estratégicos para o monitoramento ambiental.

Os estudos de campo seguirão nos próximos meses com novas campanhas de coleta e análise. Os dados obtidos devem contribuir para o aprimoramento das estratégias de conservação e fortalecimento da gestão ambiental da Bacia do Rio Formoso, considerada uma das mais importantes da região de Bonito.

