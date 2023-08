Pestalozzi organizou uma semana cheia de atrações para valorização da pessoa com deficiência

Um marco importante para a inclusão de pessoas com deficiência / Pestalozzi

A Pestalozzi de Aquidauana realiza a partir desta segunda-feira, 21 até o dia 28 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nesta sexta-feira (25), o evento contou com atrações esportivas e musicais.

Para o aluno da Pestalozzi, Ismael, de 37 anos, o evento é um marco importante para a inclusão de pessoas com deficiência, valorização e reconhecimento de que “somos capazes de romper bairreiras do preconceito da sociedade”.

Já para o professor de educação física, Lazaro Senna, de 41 anos, diz que a semana de comemoração é um evento nacional, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que contou com diversas atividades para a valorização da pessoa com deficiência.

Atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e Mutipla - Foto: Pestalozzi

“Foram atividades de música, que eles amam muito e o objetivo é mostrar que eles são capazes, que a sociedade precisa vir conhecer a nossa associação”, explica.

A diretora da instituição, Fátima Joia, são previstos mais de 150 participantes, “todo ano, em agosto acontece a semana da valorização da pessoa com deficiência e realizamos uma programação muito rica”.

“Para mostrar para sociedade que os alunos são capazes de trabalhar, de ter independência, para mostrar o quanto é importante a valorização destas pessoas”, pontua Fátima.

Atividades na Praça dos Estudantes - Foto: Pestalozzi

Para superar barreiras e garantir a inclusão, desde segunda-feira a partir das 8h até o dia 28 a Pestalozzi realizou apresentações culturais, esportivas, artísticas e outras atividades de diversas naturezas para construir a valorização da pessoa com deficiência.



Dia 28, segunda-feira, acontecerá o 1º Passeio Inclusivo de Ciclismo de Aquidauana, às 8h, saída será na Pestalozzi. Às 14h acontecerá o piquenique com os alunos da Escola Especializada Mundo Feliz da Lagoa Cumprida.