Petrechos de pesca ilegal são apreendidos durante Operação Piracema

Materiais foram apreendidos / Divulgação

A PMA (Polícia Militar Ambiental) apreendeu petrechos de pesca ilegal durante a Operação Piracema, nessa quarta-feira (11), no rio Taquari, em Coxim.

Até o início da manhã desta quinta-feira (12) foram apreendidos 32 anzóis de galho, que são petrechos proibidos, ainda com iscas do rio, na região do Morro Preto, em Coxim.

Na madrugada de hoje (12), a equipe que estava em fiscalização deparou com infratores à margem do rio, que ao avistarem as luzes e perceberem que era a fiscalização da PMA, fugiram pela mata. No local foram apreendidas cinco tarrafas. Os infratores ainda não foram identificados.

A PMA tentará identificar os pescadores. Se identificados, os infratores responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Serão também multados administrativamente em valor de R$ 700 a R$ 100 mil.

A PMA continuará em fiscalização preventiva, fundamental para evitar a depredação dos cardumes, especialmente, com uso deste tipo de petrecho ilegal. Caso a fiscalização não chegasse e houvesse um cardume no local, os infratores conseguiriam depredá-lo em pouco tempo. Por isso, a fiscalização precisa ser mantida diuturnamente.