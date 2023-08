PGE abre hoje inscrições para 3º Processo de Seleção de Estagiários

Divulgação

Com oportunidades em diversas áreas, a PGE-MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) abre neste terça-feira (1º) inscrições para o 3º Processo de Seleção de Estagiários.

O 3º Processo de Seleção Simplificada irá selecionar acadêmicos para composição de cadastro de reserva do Programa de Estágio Remunerado na modalidade não-obrigatório. Em Campo Grande, os estudantes poderão atuar nas áreas de Tecnologia da Informação, Financeira, Jornalismo, Marketing e Jurídica. Em Dourados, as oportunidades são para acadêmicos da área Jurídica.

A jornada do estágio será de 4 horas diárias, em turno a ser definido, com bolsa-auxílio de um salário mínimo e auxílio-transporte. Do total de vagas, 5% serão reservadas aos estudantes com deficiência, 20% aos estudantes negros e 3% das vagas aos estudantes indígenas.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de agosto. O candidato deve realizar a sua inscrição no endereço eletrônico www.concursos.ms.gov.br.

Após preencher o Formulário de Inscrição é fundamental que o candidato envie, em formato PDF, até às 17h do dia 14 de agosto de 2023, e-mail para o endereço eletrônico: analisecurricular@pge.ms.gov.br constando o minicurrículo e a cópia do Histórico Escolar dos dois últimos anos letivos cursado. O candidato que concorrer as vagas destinadas aos indígenas deverá enviar também o Rani (Registro Administrativo de Nascimento de Indígenas).

Se o acadêmico não receber uma confirmação de recebimento do seu e-mail pela Comissão Organizadora de Seleção em até 48 horas da data que enviou sua documentação, deverá entrar em contato através do e-mail esap@pge.ms.gov.br ou telefone 3318-2634.