PGE-MS realiza oficinas com foco no planejamento estratégico

Sede da PGE-MS

Com foco no planejamento a longo prazo e na Gestão Estratégica voltada para resultados, a PGE-MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) realiza oficinas na próxima semana para a definição de novas estratégias e ações referentes ao Planejamento Estratégico 2024-2029.

A Procuradoria executou nos últimos 5 anos o seu primeiro Planejamento Estratégico, que serviu como norteador para as ações da instituição.

Em 2023, com o vencimento do documento, a CIGE (Coordenadoria de Inteligência e Gestão Estratégica), por meio da UGGE (Unidade de Governança e Gestão Estratégica) conduz o novo processo de planejamento, pensando especialmente na inovação e na cultura organizacional.

As oficinas serão realizadas entre os dias 13 e 23 de novembro com a participação de 16 setores da instituição para apresentar indicadores do Planejamento Estratégico (2018-2023), reunir informações e dados, analisar a situação atual e traçar novos objetivos e metas.

De acordo com a procuradora-chefe da CIGE, Cristiane Müller Dantas, o Planejamento é um instrumento essencial à atuação do órgão e com grande capacidade de impacto, utilizado para manter e aprimorar resultados.

“O Planejamento visa oferecer aos gestores da PGE dados reais e oficiais para que as decisões tenham embasamento cada vez mais detalhado e técnico, auxiliando assim nas melhores deliberações para os trabalhos e atividades realizadas, sempre em busca da excelência de atendimento na gestão pública”, ressaltou.

A especialista em Administração que atua na UGGE, Cibelle Queiroz de Melo, explica como irão acontecer as oficinas. “As oficinas serão divididas por etapas, nas quais faremos um diagnóstico do Planejamento Estratégico atual, uma análise das perspectivas da PGE e ainda uma capacitação sobre a metodologia OKR, que será utilizada para a execução das atividades previstas no Planejamento”, explicou.

A expectativa da Unidade de Governança e Gestão Estratégica da PGE-MS é que toda a construção do Planejamento Estratégico seja finalizada ainda este ano.

