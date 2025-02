Pirafolia 2025 já tem atrações confirmadas; confira a programação

Carnaval em Aquidauana / Prefeitura

O Carnaval 2025 em Aquidauana já tem data marcada: o tradicional Pirafolia será realizado de 1º a 3 de março, no Distrito de Piraputanga. O evento promete três dias de festa, com muita música, alegria e diversão para toda a família.

A programação conta com atrações confirmadas, como a banda Armazém Brasil, DJ Wagner e outras surpresas que vão animar os foliões. No dia 2 de março, será realizada uma matinê especial para garantir a diversão das crianças e de toda a família.

A entrada será franca todos os dias do evento, que contará com blocos carnavalescos e apresentações de bandas ao vivo, proporcionando um clima de celebração e animação.

Para quem deseja aproveitar o evento com mais conforto, a dica é reservar com antecedência nas pousadas, hotéis e casas de temporada da região. O Pirafolia 2025 é promovido pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR).