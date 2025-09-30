Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 11:48

Buscar

Últimas notícias
X
Rotina

Piton do Bioparque Pantanal realiza ultrassonografia

Exame é fundamental para garantir a saúde da serpente

Renata Kelly Volpe

Publicado em 30/09/2025 às 07:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Eduardo Coutinho

A píton albina, Capitu, uma das moradoras mais queridas do Bioparque Pantanal, passou nesta terça-feira (29), por exames de rotina que fazem parte do protocolo veterinário da instituição. Carinhosamente batizada por voto popular, a serpente é acompanhada de perto por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de nutrição, biologia e medicina veterinária.

De acordo com a bióloga chefe do Bioparque Pantanal, Carla Kovalski, o exame é fundamental para garantir a saúde da serpente e adequar sua alimentação conforme a fase de crescimento.

“A ultrassonografia nos permite avaliar a saúde dos órgãos, verificar o percentual de gordura e acompanhar o ganho de peso, garantindo que a Capitu cresça com escore corporal adequado. Além disso, o exame funciona como uma forma de prevenção, já que conseguimos identificar precocemente possíveis alterações e, se necessário, iniciar um tratamento com maior chance de sucesso”, explicou.

Além da ultrassonografia, a equipe realizou a biometria, que inclui medição e pesagem para atualizar os dados sobre o crescimento da serpente.

“Essas informações também são importantes para os condutores, que compartilham com os visitantes o desenvolvimento e a história da Capitú, aproximando ainda mais o público da ciência e da conservação”, acrescentou Carla Kovalski.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, que também participou do manejo como apaziguadora do animal, reforça que o cuidado com a Capitú simboliza o compromisso da instituição com o bem-estar animal.

“Cada manejo realizado demonstra nossa dedicação em oferecer qualidade de vida às espécies que estão sob nossos cuidados. A Capitu é um exemplo de como unimos ciência, responsabilidade e sensibilização do público para a importância da conservação da biodiversidade”, afirmou.

Ainda segunda a gestora, com protocolos rígidos de saúde, segurança e bem-estar, o Bioparque Pantanal segue se consolidando como referência internacional em conservação, pesquisa e educação ambiental. “Proporcionamos ao público a oportunidade de conhecer de perto espécies fascinantes como a píton Capitu e saber como respeitar cada espécie que habita a natureza”.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meio Ambiente

Brigada Alto Pantanal monitora incêndio na Serra do Amolar

Digital

Meu Detran MS já soma média de 1,5 mil downloads diários

Prêmios

MS Nota Premiada terá sorteio de R$ 300 mil na terça-feira

Participam consumidores que incluíram CPF na nota em agosto

Serviços

Corumbá recebe R$ 67 mi do Focem e Governo de MS para modernizar água e resíduos

Publicidade

Cidades

Estrada rural em Miranda recebe patrolamento e manutenção

ÚLTIMAS

Trânsito

Acidente na BR-163 deixa um morto e outro ferido em Campo Grande

Colisão entre carretas ocorreu na saída para Três Lagoas

Polícia

Curso no Nova Aquidauana ensina a abrir um negócio de sucesso

Capacitação acontece entre 1º e 3 de outubro e tem inscrições abertas no CRAS II

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo