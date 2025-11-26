Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 22:04

Placa reforça proibição de pesca no Rio da Prata e amplia fiscalização

Instalação ocorre na confluência com o Rio Miranda e integra ação conjunta de institutos e Polícia Ambiental

Redação

Publicado em 26/11/2025 às 17:15

O aviso também informa que as câmeras instaladas no local / Divulgação

Um novo marco para a proteção ambiental do Rio da Prata foi instalado na região da confluência com o Rio Miranda, próximo à ponte da Ariranha. A placa reforça a proibição de pesca no trecho, prevista na Lei Estadual nº 1.871, que estabelece regras específicas para a preservação dos rios da Prata e Formoso.

A ação contou com participação do IHP (Instituto Homem Pantaneiro), responsável pelo planejamento e pela interlocução com a Polícia Militar Ambiental, além do apoio do IGMA (Instituto Guarda Mirim Ambiental). O objetivo é fortalecer o monitoramento e ampliar a prevenção a práticas ilegais.

O aviso também informa que as câmeras instaladas no local têm acesso compartilhado entre a Polícia Militar Ambiental, o IHP, o IGMA e o Instituto Amigos Rio da Prata, garantindo acompanhamento contínuo da área. Representantes das instituições envolvidas também apoiaram a iniciativa.

