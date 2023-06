Plantio já soma 25 mil mudas no Pantanal após incêndios

Trabalho no Pantanal continua / Divulgação/IHP

O Pantanal de Mato Grosso do Sul ainda se recupera dos trágicos incêndios de 2020. Entretanto, o esforço de equipes já soma plantio de 25 mil mudas até maio deste ano na Serra do Amolar.

Conforme o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), a partir deste de junho começa o trabalho de monitoramento dessas mudas para garantir que elas possam crescer e concluir o processo de replantio.

“O projeto Mitigação dos efeitos dos incêndios de 2020 e prevenção contra novos incêndios na Serra do Amolar, Pantanal, é conduzido pelo IHP e é financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) no âmbito do Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal (GEF Terrestre), que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como agência implementadora e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO como agência executora”, descreve o instituto.

A Brigada Alto Pantanal, do IHP, tem um trabalho importante nesse processo de reconstrução do bioma. O Exército, com a 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal, deu apoio em uma etapa e concedeu militares que estão no último ano de serviço para serem capacitados e poderem atuar em serviços de reflorestamento no Pantanal.