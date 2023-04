PM de MS tem 3ª melhor avaliação do Brasil em pesquisa

A média geral de aprovação no país foi de 59% / Saul Schramm

Pesquisa realizada pela Quaest Consultoria em parceria com a Genial Investimentos, divulgada nesta quinta-feira, dia 27 pelo O Globo, jornal carioca de alcance nacional, ratificou o bom trabalho realizado no setor da segurança pública de Mato Grosso do Sul e apontou a PM (Polícia Militar) local com a terceira melhor avaliação do Brasil.

Com 67% de aprovação, a PM sul-mato-grossense só ficou atrás das polícias de Santa Catarina, que liderou o ranking com 74%, e do Ceará, segundo colocado com 71%. Depois de Mato Grosso do Sul, aparecem Minas Gerais (62%) e Distrito Federal (60%).

A média geral de aprovação no país foi de 59%, ficando assim os sul-mato-grossenses oito pontos percentuais acima do índice geral, aferido em pesquisa realizada em três etapas entre os dias 13 e 16 de abril, em coleta face-a-face.

"Esses números são reflexo de um trabalho árduo dos nossos policiais militares, que não eximem esforços para garantir o bem-estar dos sul-mato-grossenses, e de um projeto de governo que visa fortalecer a segurança pública para enfrentar os atuais e futuros desafios que sejam colocados diante do Estado", afirma o governador Eduardo Riedel.

Pela ordem e defesa da sociedade

Mato Grosso do Sul realiza um trabalho de policiamento rotineiro focado no combate à criminalidade de esfera doméstica - os crimes comuns às áreas urbanas e rurais - como também os que envolvem grandes facções e tem o narcotráfico como motriz.

A Polícia Militar em todas suas instâncias é um grande aliado da população na garantia da ordem e da segurança pública como um todo, atuando tanto no combate direto ao crime e também em ações que indiretamente beneficiam a sociedade.

Entre os investimentos recentes do Governo de Mato Grosso do Sul na segurança pública, constam a nomeação de 198 novos policiais civis aprovados em concurso público. Também já está definida para, em breve, ser feita a aquisição de mais tornozeleiras para monitoramento de pessoas com liberdade restrita. Além disso, já está em implantação sistemas de inteligência e monitoramento do ambiente escolar.

O detalhamento regional não foi divulgado pela Quaest, mas no nacional a aprovação de 59% foi contraposta com avaliação neutra de 28% e negativa de 10%. Ainda houve 3% dos questionados que responderam não saber avaliar ou optaram por não responder.