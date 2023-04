PM intensifica patrulhamento na área rural do 7º BPM após roubos em propriedades

A Polícia Militar vai intensificar o patrulhamento rural na área abrangida pelo 7º Batalhão para garantir a segurança na região. A informação é do novo comandante do batalhão, tenente-coronel Guilherme Lopes, que prevê o reforço já a partir dessa terça-feira, dia 11.

Conforme o comandante, ao menos dez propriedades rurais foram assaltadas em Miranda, mas o patrulhamento terá reforço no município e na demais cidades que abrangem o 7º BPM. Integram o 7º BPM as cidades de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti, além dos distritos de Cipolândia, Taunay, Camisão, Piraputanga e Palmeiras.

O tenente-coronel Guilherme Lopes explicou que o helicóptero da PM será utilizado nos trabalhos e haverá reforço, ainda, no número viaturas, que será maior, e de efetivo. O trabalho visa proteção e prevenção da área rural após os casos de roubo e furtos ocorridos na região. Até o momento, uma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento nos casos.