PM reforça policiamento para Carnaval e faz ação em proteção às mulheres

Na Praça Aquidauana são esperados 5 mil foliões neste sábado / Divulgação

Durante as festas de Carnaval, Mato Grosso do Sul terá reforço da Polícia Militar, garantindo a segurança dos foliões nos desfiles dos blocos de rua e também das escolas de samba.

“Muitas mulheres, devido ao período da pandemia, estão indo pela primeira vez para o Carnaval. Nossa intenção é garantir a segurança delas. Caso algo que não é consentido aconteça, denuncie. Procure imediatamente a PM no local, não fique calada, pois se a denúncia não for feita, o assédio pode continuar com outras pessoas. Tudo que não é consentido é crime", disse a coronel Neyde Centurião, subcomandante-geral da PM.

Na Capital, a partir de hoje (11), a PM reforça o policiamento da área central nos locais de concentração de blocos.

O primeiro evento pré-carnaval está marcado para este sábado (11), das 15h às 22h, na Praça Aquidauana. No local haverá reforço do policiamento com a atuação de 50 policiais, que vão atuar diretamente nas vias de acesso ao local.

“A PM participa com a segurança, policiamento especial, na Praça Aquidauana, Praça do Papa, e também na Esplanada. Esse ano teremos medidas diferentes nos locais de concentração de foliões, em relação ao controle de acesso. Os organizadores dos eventos são responsáveis pelas barreiras e tapumes, além da contratação de segurança privada na área interna. E nós atuamos em todo o entorno”, explicou o coronel Emerson de Almeida Vicente, comandante do Policiamento Metropolitano.

Na Praça Aquidauana são esperados 5 mil foliões neste sábado (11). O desfile dos blocos na Esplanada vai acontecer a partir de sexta-feira (17) até terça-feira (21).

A estimativa dos organizadores é de reunir 20 mil pessoas em cada uma das cinco noites de festa. Os desfiles das escolas de samba de Campo Grande serão nos dias 20 e 21, na Praça do Papa, com previsão de reunir 10 mil pessoas.

A PM alerta que na Esplanada serão disponibilizados dois pontos de acesso, pela Rua Antônio Maria Coelho esquina com a Avenida Calógeras e outro na Avenida Mato Grosso entre as ruas 13 de Maio e 14 de Julho.

“Além disso, é importante lembrar que as vias do entorno serão fechadas para organização das barreiras todos os dias às 12h e a liberação é logo após o fim do evento, durante a madrugada”, explicou o coronel Almeida.

No interior do Estado também foram destacados policiais miliares para intensificar o policiamento no período de festas de Carnaval nas cidades de Corumbá, Bonito, Rio Verde de Mato Grosso, Paranaíba, Aparecida do Taboa, Inocência, Costa Rica, Bataguassu e Sonora.

“O reforço do policiamento nas cidades do interior é nos locais onde haverá Carnaval de rua. Para a próxima semana, nos eventos da esplanada ferroviária e desfile das escolas de samba na Capital, há a previsão do emprego de 170 policiais militares exclusivos para o policiamento de carnaval, somados as viaturas que temos rodando na Capital”, afirmou o coronel Carlos Augusto Pereira Regalo, da assessoria de comunicação da PM.