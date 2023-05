PMA alerta para despejo de lixo no Rio Aquidauana por turistas

O Pantaneiro

Viajar e se divertir é um hábito que muita gente pratica. Nas férias escolares e de trabalho, é comum as famílias e pessoas em geral saírem de suas cidades e “aportarem” em outra localidade. Essa gente que chega para visitar um lugar, é chamada de turista.

O Pantanal sul-mato-grossense é um desses lugares que atrai visitantes do mundo inteiro. Pessoas que chegam para desfrutar das belezas naturais, de sua gastronomia e de seu artesanato. Os turistas movimentam a economia do lugar, deixando divisas. Mas o que algumas dessas pessoas precisam aprender é não deixar o lixo na natureza.

A região pantaneira de Aquidauana, não sofre tanto pelo turista que chega de outro Estado ou país, mas segundo as autoridades, por alguns visitantes ou pescadores regionais, que chegam a passeio ou para pescar no rio Aquidauana. Para saber mais sobre essa questão, O Pantaneiro conversou com o Subtenente Prado, da PMA (Polícia Militar Ambiental) em Aquidauana, e descobriu como é a legislação e qual tem sido as medidas tomadas com relação a esse comportamento.

“A questão do lixo hoje nas margens do rio Aquidauana, é uma situação muito recorrente, principalmente pela questão dos pescadores locais. Porque nós temos muitos pontos de acesso principalmente aqui pelo perímetro urbano do município, onde as pessoas estão indo às margens do rio pescar e na maioria das vezes eles deixam sempre a sacolinha plástica e a garrafa pet. Esse é o carro chefe nas margens dos nossos rios”



Um trabalho ostensivo de orientação de recolhimento do lixo é feito pela brigada

“Nós estamos fazendo um trabalho fiscalizando os pescadores, sempre fazendo um trabalho de orientação. Pedindo que as pessoas recolham seu lixo. Nós temos vários trechos de rio tanto no município de Aquidauana como no município de Anastácio, que tem fácil acesso para qualquer pescador ribeirinho, e nós estamos procurando orientar. Vamos recolher o lixo, colocar na sacolinha. Vai embora, leva esse lixo e procura deixar numa lixeira. Porque não adianta nada o cara recolher o lixo que está na margem do rio e chegar lá na rua ele jogar,” completa Prado, que acrescenta também,

“Na questão do município de Aquidauana e município de Anastácio a questão do lixo nas ruas. Ele desce para as galerias de captação fluvial e acaba no rio Aquidauana também. Então, não é só um problema da poluição nas margens do rio. Não é só um problema do pescador, que está deixando esse lixo lá. Mas sim do lixo que fica nas ruas, principalmente, dos quarteirões próximos às margens do rio” porque as águas da chuva acabam levando esse lixo para dentro do rio Aquidauana.”



Geladeira, fogão, sofá e televisão também já foram retirados do rio Aquidauana



“Se for flagrada a pessoa depositando lixo nas margens do rio, isso é crime. Vai ser punido pelo crime de poluição, vai receber uma multa e vai ser conduzido para a delegacia. Pelo flagrante de crime de poluição. Qualquer situação que a pessoa veja, seja na propriedade particular ou nas ruas, uma pessoa depositando lixo, é só ligar aqui no quartel, da Polícia Ambiental no telefone 3904-2070. tem alguém para atender 24 horas, não só a questão do lixo, mas toda questão que envolve meio ambiente, poda de árvores, maus tratos de animais, vai ter alguém para atender aqui”, completa Prado.

No ano de 2022, a PMA de Aquidauana, pescadores, Corpo de Bombeiros, vários profissionais e voluntários se uniram em um mutirão para a limpeza do rio Aquidauana. A atividade foi realizada nos trechos entre a foz do rio Taquaruçu, especialmente nos locais urbanizados, até o local conhecido como Baía do Pindó. Ao todo, quase duas toneladas de resíduos foram recolhidas.

Na ocasião os participantes conseguiram recolher os mais diversos tipos de materiais no leito e margem do rio: pneus, garrafas pets, latas, um grande número de sacolas plásticas, dentre outros, o total de descarte retirado foi de 1.985 quilo.

Aqui no Brasil, em setembro de 2021, o Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, lançou o programa “Rios+Limpos”, que tem como objetivo, contribuir para a melhoria da gestão de efluentes (dejeto derivado da ação do homem) e saneamento básico em todo o País.