PMA autua empresa em R$ 30 mil por assoreamento de córregos de Piraputanga

Córrego assoreado após obras / (Foto: Divulgação)

A equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Aquidauana autuou em R$ 30 mil uma empresa do distrito de Piraputanda por assoreamento de córregos e degradação de mata ciliar da região, na segunda-feira (31).

Conforme a polícia, a empresa construiu com o uso de máquinas três represas na calha de um pequeno curso d'água, afluente do córrego Piraputanga, que deságuam no Rio Aquidauana, todas afetando as áreas protegidas de matas ciliares, margens e leito do córrego, sem autorização do órgão ambiental.

“O dano ambiental tornou-se de maior significância ainda aos mananciais, tendo em vista que uma das represas rompeu-se assoreando o próprio córrego e carreando sedimento subsequentemente aos cursos d’água para onde ele corre, mais especificamente, o córrego Piraputanga e o rio Aquidauana. As atividades foram interditadas”, pontua o relatório.

Além da multa, a empresa e os responsáveis também responderão por crime ambiental de degradação de área protegida, com pena prevista de um a três anos de detenção. Os responsáveis também foram notificados a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um PRADA (Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada).