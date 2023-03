PMA de Coxim fiscaliza pesca amadora e profissional, e apreende petrechos ilegais no rio Taquari

PMA em fiscalização

Policiais Militares Ambientais de Coxim estão realizando fiscalização preventiva à pesca predatória no rio Taquari. Uma das equipes, comandada pela Capitã Thamara, Comandante da Companhia da PMA de Coxim, segue no sentido da região Conhecida como Caronal, a 150 km da cidade, local onde a pesca profissional e amadora é muito desenvolvida, devido a alta piscosidade e precisa de cuidados fiscalizatórios constantes.

Até o momento, desde a madrugada de ontem até às 12h00 de hoje (14), 6 lanchas pesqueiras de grande porte com pescadores amadores e profissionais foram fiscalizadas, além de 16 embarcações de pequeno porte com pescadores amadores, em um total de 67 pescadores e todos pescavam respeitando a legislação. De qualquer forma, a equipe os orientou sobre as normas de pesca no Estado. A equipe já retirou do rio e apreendeu 42 anzóis de galho e 15 boias fixas (petrechos proibidos).

Se identificados, os pescadores que armaram os petrechos ilegais responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Serão também multados administrativamente em valor de R$ 700,00 a R$ 100.000,00. A PMA continuará em fiscalização preventiva na, fundamental para evitar a depredação dos cardumes, especialmente, com uso desses tipos de petrechos ilegais que possuem alto poder de captura.

Fonte: Site Aquidauana Notícias