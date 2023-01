PMA captura jiboia de 1,5 metro em pátio de associação

A jiboia é pacífica e não é peçonhenta / Divulgação

Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste capturaram uma serpente de 1,5 metros de comprimento, no pátio de uma associação bancária na tarde de ontem (10).

Os policiais foram ao local e verificaram tratar-se de uma serpente da espécie Boa constrictor (jiboia) com aproximadamente um 1,5 metros de comprimento e com uso de uma pinça efetuaram a captura do animal.

A cobra jiboia não apresentava ferimento e foi solta no seu habitat, em uma reserva distante da área urbana.

A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Ela se alimenta principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça.

Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.