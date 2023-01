PMA intensifica fiscalização e ações de orientação após liberação do pesque e solte

Divulgação PMA

A partir do dia 1º de fevereiro, a modalidade pesque e solte vai estar liberada na calha do rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul.

As subunidades da Polícia Militar Ambiental enviaram equipes que trabalham na operação Piracema para o reforço da fiscalização, já que algumas embarcações se deslocam com turistas, que só podem começar a praticar o pesque e solte nesta quarta-feira. A PMA destaca que não tem encontrado problemas neste período, especialmente, em razão da sensibilização ambiental dos pescadores que praticam esta modalidade de pesca.

A diferença agora é que serão vários pescadores no rio e a proibição do defeso continua. Outro fator importante é a retirada de possíveis petrechos ilegais armados nos rios, trabalho essencial para a manutenção dos cardumes que é realizado pela PMA durante o ano todo.

A fiscalização reforçada é para evitar que os pescadores que irão praticar a modalidade permitida matem o peixe, pois, caso isso ocorra, a pessoa será presa por crime ambiental de pesca predatória.

Pesca proibida até 28 de fevereiro

A PMA alerta às pessoas que vão descansar em ranchos e locais às margens dos rios, que respeitem a legislação.

O desrespeito pode levar os infratores a serem presos e encaminhados à Delegacia de Polícia para lavratura do auto de prisão em flagrante, podendo, se condenados, pegar pena de um a três anos de detenção.

Também terão todo o material de pesca e mais motor de popa, barcos e veículos utilizados na infração apreendidos. A multa administrativamente em um valor que varia de R$ 700,00 a R$ 100 mil, mais de R$ 20,00 por Kg do pescado irregular.

A Piracema, período de reprodução dos peixes, começou no 05 de fevereiro e vai até 28 de fevereiro. A partir de 1º de março, a pesca estará liberada nos rios de Mato Grosso do Sul.