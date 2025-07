PMA lança operação contra desmatamento em MS

Divulgação

O nome da operação, em latim, significa “proteger a floresta”, e resume o objetivo da corporação: fortalecer a preservação dos biomas sul-mato-grossenses por meio de ações coordenadas e embasadas tecnicamente. A operação é conduzida pela Seção de Operações e Planejamento Estratégico da PMA, com base em análises geoespaciais de áreas com sinais de supressão vegetal irregular, utilizando plataformas como o Brasil+ e o MapBiomas.

Com o apoio de geotecnologia, cruzamento de dados e presença em todas as regiões do Estado, a Polícia Militar Ambiental (PMA) deu início na quinta-feira (17) à “Operação Silvam Custodire”, voltada ao combate do desmatamento ilegal em Mato Grosso do Sul. A iniciativa marca uma nova fase na fiscalização ambiental, unindo inovação tecnológica, inteligência operacional e capilaridade territorial.

Fiscalização guiada por tecnologia e inteligência

Após identificar áreas com indícios de desmatamento, a PMA refina as informações e desenha com precisão os polígonos das áreas impactadas. Esses dados são cruzados com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) por meio de um sistema compartilhado com o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), permitindo uma triagem precisa que orienta as equipes em campo.

“A fiscalização é feita com o suporte técnico do nosso núcleo de georreferenciamento. Os relatórios gerados são altamente confiáveis e quase não há erro quando comparamos o que foi detectado por satélite com o que encontramos nas vistorias”, explica o capitão Leonel, chefe do setor de geoprocessamento da PMA.

O oficial também destaca que o monitoramento contínuo é fundamental para o sucesso da operação. “Acompanhamos todos os alertas emitidos, verificamos se houve autuação, o valor da multa e se o polígono detectado corresponde à realidade. Todos esses dados se tornam indicadores para nortear nossas ações”, acrescenta.

Estrutura descentralizada garante agilidade

Um dos diferenciais da PMA no enfrentamento ao desmatamento é sua presença descentralizada. Com 26 subunidades espalhadas pelo estado, a corporação consegue atuar de forma rápida e eficiente em diferentes regiões.

“Não concentramos tudo em Campo Grande. Temos estrutura física, logística e de pessoal distribuída estrategicamente para atender as demandas locais com agilidade”, afirma o capitão.

Essa presença capilarizada permite à PMA agir com rapidez na identificação de infrações ambientais, preservar provas importantes para investigações e colaborar com outros órgãos, como o Ministério Público, especialmente em casos de queimadas no Pantanal.

Aliança entre presença e inovação

A Operação Silvam Custodire reforça o compromisso da Polícia Militar Ambiental com a proteção da vegetação nativa de Mato Grosso do Sul. Aliando tecnologia, planejamento e ação em campo, a corporação amplia sua capacidade de combate ao desmatamento ilegal e promoção da sustentabilidade.

Com inteligência estratégica e uso de ferramentas avançadas, a PMA segue firme na missão de preservar os recursos naturais do Estado e garantir o cumprimento da legislação ambiental em todo o território sul-mato-grossense.

