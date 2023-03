PMA orienta a população caso se deparem com animais silvestres em área urbana

Cobra foi capturada pela PMA / Divulgação/PMA

A fauna de Mato Grosso do Sul é bem diversificada e conta com mais de 5,1 mil espécies, conforme estudos recentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Mas o que fazer ao se deparar com um animal silvestre no quintal da sua residência? São situações incomuns, mas que vem ocorrendo com muita frequência em cidades do nosso estado.

A reportagem conversou com o Tenente Coronel Edmilson Paulino Queiroz, responsável pela comunicação da PMA (Polícia Militar Ambiental) que atende casos assim, de animais silvestres que entram em residências ou até mesmo que caminham pela área urbana das cidades.

A PMA orienta que os adultos não se aproximem e também evitem as crianças de se aproximarem, principalmente se forem animais que ofereçam riscos, como serpentes ou animais que tenha garras, como tamanduá, pois quando se sentem acuados a tendência é o ataque como instinto de defesa.

A principal recomendação é ligar para a PMA que irá avaliar junto ao cidadão sobre a necessidade de enviar uma equipe para fazer a captura do animal, ou apenas de orientar sobre o que fazer, em alguns casos o indicado é esperar o tempo do bicho.

“As cidades de Mato Grosso do Sul, tem uma qualidade de vida em relação de parques lineares a não canalização dos córregos o que acaba deixando os animais mais próximos da gente, as serpentes vistas em Bonito é algo comum, elas moram ali as pessoas sabem, essa situação dos animais aparecerem é chamada de Fauna Sinantrópica. Então a orientação que eu passo é isso se manter afastado e entrar em contato com as autoridades”, comentou o porta-voz da PMA.

O coronel ainda explicou para os leitores do O Pantaneiro que isso vem acontecendo com uma certa frequência, pois é época dos bichos saem para procurar comida, e pontuou que as vezes as condições climáticas influenciam um pouco a ida para a área urbana.