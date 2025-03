PMR registra cinco acidentes no primeiro fim de semana de Carnaval em MS

Divulgação PMR

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) divulgou nesta segunda-feira (3) um balanço do primeiro fim de semana do Carnaval, registrando cinco acidentes de trânsito nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, sendo uma morte até o momento e dois feridos.

A vítima fatal foi um motociclista de 38 anos, que perdeu o controle da moto e caiu em uma valeta às margens da MS-165, no município de Aral Moreira.

O acidente ocorreu no fim da tarde de sábado (1º) e foi presenciado por trabalhadores de uma fazenda na próxima, que acionaram as autoridades. A moto tinha placas paraguaias, e o corpo foi identificado por familiares.

Além dos acidentes, a PMR recuperou dois veículos roubados e apreendeu três quilos de haxixe marroquino, além de 330 pacotes de cigarros contrabandeados durante

A Operação Carnaval, que teve início no dia 28 de fevereiro, segue até as 23h59 do dia 5 de março, com ações intensificadas para garantir a segurança nas rodovias estaduais.

A Polícia Militar Rodoviária reforça a importância da revisão dos veículos antes da viagem, do respeito às normas de trânsito e da adoção de medidas de segurança, como reduzir a velocidade em caso de chuva e planejar paradas para descanso.

As autoridades alertam ainda para a necessidade de prudência e responsabilidade ao volante, a fim de evitar novos acidentes e garantir um retorno seguro aos foliões que estão aproveitando o Carnaval.