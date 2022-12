Pode chover em Aquidauana hoje e máxima prevista é de 33ºC

Previsão do tempo em Aquidauana / João Éric/O Pantaneiro

A terça-feira (27) será de tempo aberto em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. O sol brilha forte no céu com pouca nebulosidade e em Aquidauana, a máxima prevista é de 33ºC.

Na região pantaneira, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) tem previsão de chuva nesta tarde em Aquidauana, Anastácio e Corumbá.

Ainda segundo a previsão, as chuvas serão de intensidade fraca a pontualmente moderada, e tempestades isoladas principalmente no centro-sul e norte do Estado.

As instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados, aliado à aproximação de uma frente fria e aquecimento diurno. Essas nuvens de chuva também são provocadas pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai, segundo o Cemtec.

Será mais um dia de ar abafado em todo Estado. Nesta terça-feira são esperadas temperaturas mínimas entre 20°C e máximas de até 33°C nas regiões sul e leste.

Na região norte, espera-se mínimas entre 21°C e máximas de até 34°C. Na capital, espera-se temperatura mínima de 21°C e máxima de 31ºC.