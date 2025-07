Polícia Científica participa do evento 'Meu Pai Tem Nome' em MS

Sejusp, Divulgação

Organizado pelo Nufam (Núcleo de Família e Sucessões) da Defensoria Pública, em parceria com o Condege (Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais) , o mutirão oferece serviços gratuitos como reconhecimento de paternidade ou maternidade (inclusive socioafetiva e homoafetiva), investigação de vínculos parentais e, quando necessário, coleta de DNA.

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul vai participar, como parceira técnica, do mutirão “Meu Pai Tem Nome”, promovido pela Defensoria Pública em todo o Estado. A ação será realizada no dia 16 de agosto, das 8h às 12h, com atendimentos presenciais em quatro comarcas e participação virtual em outros municípios.

Segundo o coordenador do Nufam, defensor público Marcelo Marinho, o objetivo é "promover o reconhecimento de paternidade e maternidade, ampliando o acesso à cidadania e aos direitos fundamentais de crianças, adolescentes e adultos que ainda não possuem o nome de um dos pais em seus registros".

Neste ano, a ação conta com o apoio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e do IALF (Instituto de Análises Laboratoriais Forenses). Vinculado à Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, o IALF é especializado na realização de exames laboratoriais que apoiam a investigação criminal e a produção de provas científicas. Caberá à unidade a realização dos exames de DNA, sem custos para os participantes, nos casos indicados durante o atendimento da Defensoria.

Para o coordenador-geral de Perícias da Polícia Científica, José de Anchiêta Souza Silva, a parceria fortalece o papel social da perícia oficial.

"É uma satisfação para a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul contribuir com essa importante iniciativa da Defensoria Pública. Por meio da ciência forense, buscamos garantir que o exame pericial seja um instrumento de cidadania e justiça, promovendo o reconhecimento de direitos e ajudando a construir histórias familiares com segurança e responsabilidade".

Os atendimentos presenciais acontecerão nas comarcas de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. Na Capital, o público será atendido na sede do Nufam (rua Arthur Jorge, 779, Centro). Nas demais comarcas, o serviço será prestado nas unidades da Defensoria Pública. Nas cidades não incluídas no atendimento presencial, o mutirão ocorrerá de forma virtual.

Interessados devem se inscrever pelo formulário disponível no link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wWxQ2fSg7U-TkmJ6rU7Y8r9M2inTXspDh55sQ7TOpIZUREpPRVhYNkZKOTJSOFI5QVEwWDE0MU9LQy4u&route=shorturl

