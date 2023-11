Polícia Civil apreende armas de autor de violência doméstica em Rio Verde

Na tarde desta quarta-feira, 01/11, por volta das 16h, chegou à Delegacia de Polícia de Rio Verde por meio da Polícia Militar a notícia de uma vítima de violência doméstica pelos crimes de ameaça e injúria. A mulher, que convive com o autor num assentamento em Rio Verde de MT, disse que pela manhã teriam ido a São Gabriel do Oeste e antes de retornarem para o município de origem, o autor teria ingerido bebida alcoólica e quando pegou a pista estava colocando em risco os demais condutores da via, motivo pelo qual houve discussão e quando chegaram em casa ele proferiu xingamentos e ameaças de morte.

A vítima conseguiu sair da área rural e foi até o pelotão da Polícia Militar pedir ajuda. Foi feito o registro da ocorrência pelos militares e a mulher foi encaminhada até a Delegacia de Rio Verde.

Durante sua oitiva, a mulher falou que em sua casa poderia haver um revólver e uma espingarda, pertencentes ao seu convivente. Diante da situação flagrancial e da possibilidade de ter armas na residência, os policiais civis foram até o imóvel e localizaram o autor.

Foram realizadas buscas na residência e as duas armas foram localizadas e devidamente apreendidas. Diante disso, o autor foi conduzido à Delegacia de polícia e autuado em flagrante por: ameaça e injúria (violência doméstica), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.