Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar prende homem por tráfico de luxo em Água Clara

Após sete meses de investigação, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu na noite no sábado (23), um homem pela prática do crime de tráfico de cocaína, na modalidade delivery, para uma clientela seleta da cidade de Água Clara.



A investigação se iniciou em fevereiro de 2023, quando a Delegacia de Polícia de Água Clara recebeu uma denúncia anônima, de que o alvo em questão estaria praticando o crime tráfico de drogas, utilizando ainda seu trabalho numa clínica médica como fachada para exercer suas atividades ilegais.



No decorrer da investigação, ficou evidente que o alvo vem praticando o crime há mais de três anos e tinha uma clientela seleta, para a qual fazia a distribuição de cocaína, utilizando um veículo VW Gol e um Honda Biz.



Cada novo cliente precisava ser indicado por alguém que já consumia drogas dele, para evitar riscos de ser preso.



Ainda conforme investigação policial, o suspeito utilizava uma pistola calibre

.380 para fazer as entregas de entorpecentes e garantir que não seria incomodado e até mesmo pudesse fazer frente a qualquer ação policial.



Sem aparecer no radar policial por tanto tempo, o alvo em questão teria empregado o dinheiro do tráfico numa casa de alto padrão que está sendo construída e está avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão, com piscina e área gourmet, a qual servia também de depósito para as drogas, arma e munições.



A prisão ocorreu ontem (23), quando a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Água Clara fazia monitoramento de eventuais pontos de tráfico pela cidade quando cruzou com o veículo do suspeito, um VW Gol, que imediatamente empreendeu fuga.



O suspeito foi acompanhado e abordado em ação conjunta com a Polícia Militar. As autoridades encontraram ainda, um pacote que foi jogado fora pelo suspeito, com 13 pinos de cocaína. Dentro do veículo, além do suspeito, estava um usuário de drogas, com o qual foi encontrado um pino de cocaína.



Em ação na casa do traficante que está em construção, foi encontrado um cofre oculto atrás de uma tomada, onde estava. 15 munições de pistola 380. Já dentro da casa em que o suspeito mora, bem próxima à construção, foi encontrado um tablete com 350 g de cocaína; 27 pinos da mesma droga; R$ 7.390,00, oriundo da venda de entorpecentes; duas balanças de precisão; um rádio comunicador; e uma pistola 380.



Conforme a polícia, a renda do suspeito é de pouco mais de R$ 2 mil e é incompatível com a construção da casa em andamento, a qual será objeto de representação por sequestro. Ainda foram apreendidos dois veículos, um VW Gol e um Honda Biz, que eram utilizados para entrega de entorpecentes e dois celulares.



O autuado irá responder pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e lavagem de capitais.