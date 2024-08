Polícia Civil debate violência de gênero na Capital

Divulgação

Na próxima sexta-feira (9) acontece em Campo Grande o 'I Encontro Mulheres em Foco - Encontro dos Agentes que Atuam Frente à Violência de Gênero'. O evento é promovido pela Polícia Civil, por meio da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande, e conta com o apoio da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania).

A ação faz parte das iniciativa da campanha Agosto Lilás e será realizada a partir das 8 horas, no auditório do Plenário 'Des. Nery Sá e Silva de Azambuja' do Tribunal Regional do Trabalho.

A proposta do encontro é capacitar servidores para um atendimento mais humanizado e eficaz às vítimas, além de conscientizar os acadêmicos sobre a importância do reconhecimento das causas que levam ao aumento da violência de gênero, especialmente no contexto atual de incursão do Estado nas comunidades indígenas.

Essa reflexão é crucial, considerando que a violência de gênero se define como qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica contra pessoas em situação de vulnerabilidade, em razão de sua identidade de gênero ou orientação sexual.

Entre as palestrantes de destaque, o evento contará com a presença da escritora e professora convidada da Universidade de Nova Iorque, Djamila Ribeiro, que ministrará a palestra "Refletindo Sobre a Violência Contra a Mulher". Reconhecida pela BBC como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, Djamila é colunista do jornal Folha de São Paulo e uma voz proeminente no debate sobre questões de gênero e raça no Brasil.

Outra presença marcante será a da médica e psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, autora de nove livros, incluindo “Mentes Perigosas – o psicopata mora ao lado” e “Sorria, você está sendo filmado”. Ana Beatriz abordará o tema "Mentes que Amam Demais", trazendo sua experiência na área da psiquiatria e do comportamento humano.

O evento também contará com palestras da Secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, que falará sobre "Gênero e Interculturalidade: Caminhos para a Justiça Social"; da Delegada da Polícia Civil do Piauí, Eugênia Nogueira, que discutirá "Desafiando o Feminicídio para Além da Intimidade"; e de Neca Chaves Bumlai, Diretora-Geral da Faculdade Insted, que abordará o tema "Empreendedorismo Feminino".

Com um público estimado de 280 pessoas e enfoque no empoderamento e na formação de uma rede de apoio entre os agentes que atuam nessa área, o I Encontro Mulheres Foco será um espaço de diálogo, troca de experiências e construção de estratégias eficazes para o enfrentamento da violência de gênero.

Agosto Lilás

Instituída pela Lei Estadual nº 4.969/2016, a campanha Agosto Lilás tem como objetivo intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de acabar com a violência contra a mulher. Em 2022, a Lei 14.448/2022 estabeleceu o Agosto Lilás como um mês de proteção à mulher em âmbito nacional. Este ano, a campanha celebra os 18 anos da Lei Maria da Penha com o tema “Mulheres Vivas. Feminicídio Zero”.

A campanha, idealizada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM), reúne diversos parceiros governamentais e não-governamentais, promovendo ações de mobilização, palestras e rodas de conversa para combater a violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres.

Violência de gênero

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 35% das mulheres em todo o mundo já foram vítimas de violência física ou sexual em algum momento da vida. Entretanto, é importante ressaltar que homens e minorias sexuais também podem ser alvos dessas agressões.

No âmbito do Direito Internacional, a violência de gênero é reconhecida como uma ofensa à dignidade humana e uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre gêneros, conforme delineado pela Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW) e pela Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher.

Serviço:

Evento: I Encontro Mulheres Foco – Encontro dos Agentes que Atuam Frente à Violência de Gênero

Data: 9 de agosto de 2024

Horário: Das 08h00 às 17h30

Local: Auditório do Plenário “Des. Nery Sá e Silva de Azambuja” – TRT 24ª Região

Endereço: R. Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208 - Jardim Veraneio, Campo Grande – MS