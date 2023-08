Polícia Civil ministra palestra sobre agosto lilás em Fátima do Sul

O evento proporcionou um espaço valioso para o diálogo e a conscientização / Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade de Fátima do Sul/MS, desempenhou um papel fundamental na conscientização sobre a luta contra a violência à mulher, por meio de uma palestra impactante sobre o mês do combate à violência feminina, nesta terça-feira, 8.

O evento, promovido em colaboração com a Casa da Amizade de Fátima do Sul e o programa governamental Mais Social, ocorreu no espaço Aprendizagem Tia Versi. O objetivo central foi sensibilizar a comunidade sobre a urgência do enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres.

A palestra, conduzida pela Delegada de Polícia Gabriela Vanoni, abordou a temática de forma profunda, levantando questões cruciais e fornecendo esclarecimentos essenciais. O evento também proporcionou um espaço valioso para o diálogo e a conscientização sobre os variados tipos de violência, canais de denúncia e redes de apoio disponíveis para as mulheres.

Além do enriquecedor compartilhamento de informações, a Casa da Amizade de Fátima do Sul ofereceu um café da manhã aos participantes e distribuiu panfletos informativos abrangendo todos os aspectos da violência contra a mulher. Essa notável iniciativa recebeu o apoio das empresas Indasul Turismo e TBS Transportes, destacando a importância da colaboração entre a sociedade e o setor privado na luta contra esse sério problema social.