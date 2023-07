Polícia Civil palestra sobre violência de gênero no Programa Mulher Segura em Guia Lopes da Laguna

O programa Mulher Segura da Polícia Militar contou com a contribuição da Polícia Civil / Divulgação PCMS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Guia Lopes Da Laguna, participou, na terça-feira, 25, do seminário de capacitação do Programa Mulher Segura (PROMUSE) da Polícia Militar, responsável por fiscalizar o cumprimento de Medidas Protetivas de Urgência.

Na ocasião, a convite da PM, o Delegado Titular de Guia Lopes da Laguna, Gustavo Detomi, concedeu palestra sobre o tema: “Violência de Gênero: crimes no contexto da Lei Maria da Penha e o papel do homem no enfrentamento da violência”.

O evento contou com a presença de policiais militares, policiais civis e integrantes da rede de proteção à mulher, como assistentes sociais e psicólogos do CREAS e agentes de saúde das UBSs de Guia Lopes da Laguna/MS e Jardim/MS.

A Polícia Civil reforçou o seu compromisso em unir-se às demais instituições públicas promovendo capacitação e conscientização sobre os direitos das mulheres e no enfrentamento da violência doméstica e familiar.