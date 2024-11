Polícia e Sanesul fazem operação de combate ao furto de água em Corumbá

Divulgação/Sanesul

Desde as primeiras horas desta terça-feira, 19 de novembro, equipes da Polícia Civil e da Sanesul estão nas ruas de Corumbá (MS) em fiscalização a endereços com suspeita de furto de água. A operação está em andamento neste momento, e as informações ainda são preliminares.

Desde abril deste ano, a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá (MS) e a Sanesul alinham estratégias operacionais e troca de conhecimento técnico para atuar no combate ao furto de água nos municípios de Corumbá e Ladário.

Na ocasião, o Delegado responsável pela investigação de crimes de roubos e furtos, Elton Alves de Sá Junior, abordou os aspectos jurídicos do delito. Em contrapartida, a equipe da Sanesul compartilhou conhecimento técnico acerca dos tipos mais comuns de irregularidades encontradas para a consumação do crime.

O balanço da operação deve ser ser divulgado até o final do dia.

*Capital do Pantanal