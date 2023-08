Polícia encontra depósito de 500 kg de maconha em Campo Grande

A Polícia Civil, na tarde do dia 31 de julho, prendeu em flagrante por tráfico de drogas uma pessoa de 32 anos, responsável por guardar drogas em depósito na Rua Indaial, no Bairro Cedrinho, em Campo Grande-MS. No local, uma equipe da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) apreendeu mais de 500kg de maconha.

De acordo com as informações levantadas, os policias civis receberam a informação de possível depósito de entorpecentes, razão pela qual passaram a monitorar o endereço. Em dado momento abordaram o autor que trazia consigo dois tabletes de maconha.

Diante da confirmação do tráfico de drogas, foi realizada uma incursão na casa. O local estava desabitado, mas com características de depósito de entorpecentes, pois todos os cômodos estavam vazios e dentro de dois quartos foram encontrados vários tabletes de maconha e utensílios para embalar e distribuir a droga.

Na garagem da residência havia um veículo do tipo caminhonete que também estava carregado de maconha. Foram apreendidos 521 kg de maconha, balanças de precisão, e um veículo S10, cor preta. Em razão dos fatos, foi lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (APF) pela prática do crime de tráfico de drogas e o autor permanece custodiado à disposição da Justiça.

A prisão aconteceu durante mais uma investigação oriunda da operação “Ômega”, realizada em caráter permanente pela DENAR.

Denúncias para a Especializada podem ser feitas pelos números: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.