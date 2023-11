Polícia investiga sumiço de 27 motos apreendidas em depósito

Midiamax

A Polícia Nacional de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, investiga o desaparecimento de 27 motocicletas que foram apreendidas e seriam entregues para os respectivos donos.

De acordo com informações do comissário César Galeano, o ‘sumiço’ das motocicletas, algumas inclusive com registro de furtos do lado brasileiro, foi constatado nessa segunda-feira (13). Entretanto, o depósito foi arrombado na última sexta-feira (10), de acordo com o Midiamax.

O depósito judicial onde as motocicletas estavam recolhidas, juntamente com outros veículos de passeio e também caminhões, não possui circuito de câmeras de segurança.

O subchefe da Terceira Esquadra indicou que o responsável não fez a denúncia num primeiro momento porque foi instruído a fazer verificações e contabilizar as motocicletas roubadas.