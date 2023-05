Polícia Militar de Aquidauana e Anastácio iniciam campanha do agasalho

Seu abraço aquece, campanha do agasalho / Governo do estado

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul deu início à Campanha do Agasalho 2023 – “Seu Abraço Aquece”, que tem como objetivo arrecadar itens de combate ao frio, como cobertores, casacos, luvas, gorros, entre outros materiais para doar às instituições de caridade e pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Campanha é de iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração, tendo como madrinha a Primeira-Dama de MS, Srª. Mônica Riedel, e participações dos diversos setores do Governo de MS.

Todas as unidades do 7º Batalhão de Polícia Militar já estão recebendo as doações nos seguintes endereços:

- Sede do 7º BPM: Praça Dr. Luiz Miranda Horta, s/n, Centro, Aquidauana/MS (ao lado da Praça dos Estudantes);

- 2º Pelotão de Polícia Militar de Anastácio: Travessa Ragalzi, 772, Centro, Anastácio/MS;

- 2ª Companhia de Polícia Militar de Miranda: Rua do Carmo, 260, Centro, Miranda/MS;

- 4º Pelotão de Polícia Militar de Dois Irmãos do Buriti: Rua Galdino Ferreira Lima, s/n, Centro, Dois Irmãos do Buriti/MS.

As doações podem ser feitas até o dia 19 de Junho.