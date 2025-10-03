Acessibilidade

03 de Outubro de 2025 • 10:01

Buscar

Últimas notícias
X
Visita às obras

Ponte da Rota Bioceânica está 80% concuída

Além da alça de 13,1 km, que ligará a rodovia à ponte, também está sendo construído o contorno rodoviário em Porto Murtinho e o Centro Aduaneiro

Redação

Publicado em 03/10/2025 às 07:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ponte da Rota Bioceânica / Álvaro Rezende, Secom

Autoridades brasileiras e paraguaias realizaram, nesta quinta-feira (2), uma visita técnica à construção da ponte binacional da Rota Bioceânica e aos acessos nos dois lados da fronteira, entre a cidade brasileira de Porto Murtinho e a paraguaia Carmelo Peralta.

A comitiva, com a presença do governador Eduardo Riedel e do presidente do Paraguai, Santiago Peña, acompanhou de perto o andamento das obras e do cronograma de execução do empreendimento, considerado estratégico para a integração sul-americana aos mercados asiáticos, por meio dos portos do Chile, no Pacífico.

No lado brasileiro, avança também a construção do acesso que ligará a BR-267 à ponte. Essa obra federal está orçada em R$ 472 milhões. Além da alça de 13,1 km, que ligará a rodovia à ponte, também está sendo construído o contorno rodoviário em Porto Murtinho e o Centro Aduaneiro, que fará o controle do acesso entre o Brasil e o Paraguai. O prazo de conclusão é de 26 meses.

O governador Riedel destacou a consolidação de uma integração sul-americana na busca de novos mercados econômicos e desenvolvimento regional.

"Este é um momento histórico. A ponte binacional vai encurtar em mais de 9,7 mil quilômetros a rota marítima das exportações brasileiras, principalmente, oriundas das regiões Sudeste e Centro-Oeste do País para a Ásia. É emocionante ver essa integração, com negócios e cultura", afirmou o governador.
Em uma viagem para a China, por exemplo, pode-se reduzir o tempo em 23%, cerca de 12 a 17 dias a menos. Diante dessa realidade, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, reforçou a importância estratégica do empreendimento para os dois países e para toda a região.

"Este sonho está avançando e está próximo de se tornar realidade. E brasileiros e paraguaios vão estar ainda mais juntos com essa obra emblemática", declarou o presidente.

No lado paraguaio, a inspeção tratou também do lançamento da obra de acesso da ponte à Rota Bioceânica. O projeto prevê 3,8 quilômetros de pavimentação, com investimento estimado em US$ 15 milhões, da rodovia PY15,

Para a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, "o sonho já se tornou realidade". "Somos um povo sul-americano. Isso significa que Brasil e Paraguai vão estar mais unidos do que nunca. Vocês serão parceiros do desenvolvimento porque nós queremos desenvolvimento social para os povos sul-americanos".

Ponte binacional

A principal obra da estrada que ligará o Brasil ao Chile já tem 80% dos trabalhos concluídos. Mais de 400 trabalhadores atuam no canteiro de obras, que deve ser finalizado até o primeiro semestre de 2026. Construída entre Porto Murtinho e a paraguaia Carmelo Peralta, a ponte é executada por consórcio binacional, com investimento de R$ 575,5 milhões (US$ 93 milhões), financiado pela administração paraguaia da Itaipu.

Em Porto Murtinho, o Governo de Mato Grosso do Sul, mantém ainda investimentos robustos de cerca de R$ 80 milhões da atual gestão em obras de infraestrutura, saúde e educação. Também foram garantidos incentivos para reativar a hidrovia do rio Paraguai, atraindo operadores e empreendimentos portuários à região.

O prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, ressaltou o impacto direto para a população local, com geração de renda e emprego. Entre as autoridades presentes no evento estavam o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), a ministra paraguaia de Obras Públicas e Comunicações, Claudia Centurión, os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica), além de outras lideranças locais e representantes paraguaios.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Bombeiros atendem 213 ocorrências em Corumbá e região em setembro

Serviços

Prefeitura de Corumbá dá posse a mais 23 aprovados em concurso público

Cidades

Corumbá reforça exigência de autorização para serviços em cemitérios

Sepultamentos e obras em jazigos só podem ser realizados com documentação prévia

Cidades

Bonito realiza ato cívico com estudantes no aniversário de 77 anos

Publicidade

Cidades

Corumbá prorroga prazo da prova de vida digital da Previdência

ÚLTIMAS

Saúde

Brasil tem 59 notificações de intoxicação por metanol

Balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Polícia

Foragido por estupro da filha em MS é preso em SP

O crime ocorreu em 2016

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo