Ponte da Rota Bioceânica está 80% concuída

Ponte da Rota Bioceânica / Álvaro Rezende, Secom

Autoridades brasileiras e paraguaias realizaram, nesta quinta-feira (2), uma visita técnica à construção da ponte binacional da Rota Bioceânica e aos acessos nos dois lados da fronteira, entre a cidade brasileira de Porto Murtinho e a paraguaia Carmelo Peralta.

A comitiva, com a presença do governador Eduardo Riedel e do presidente do Paraguai, Santiago Peña, acompanhou de perto o andamento das obras e do cronograma de execução do empreendimento, considerado estratégico para a integração sul-americana aos mercados asiáticos, por meio dos portos do Chile, no Pacífico.

No lado brasileiro, avança também a construção do acesso que ligará a BR-267 à ponte. Essa obra federal está orçada em R$ 472 milhões. Além da alça de 13,1 km, que ligará a rodovia à ponte, também está sendo construído o contorno rodoviário em Porto Murtinho e o Centro Aduaneiro, que fará o controle do acesso entre o Brasil e o Paraguai. O prazo de conclusão é de 26 meses.

O governador Riedel destacou a consolidação de uma integração sul-americana na busca de novos mercados econômicos e desenvolvimento regional.

"Este é um momento histórico. A ponte binacional vai encurtar em mais de 9,7 mil quilômetros a rota marítima das exportações brasileiras, principalmente, oriundas das regiões Sudeste e Centro-Oeste do País para a Ásia. É emocionante ver essa integração, com negócios e cultura", afirmou o governador.

Em uma viagem para a China, por exemplo, pode-se reduzir o tempo em 23%, cerca de 12 a 17 dias a menos. Diante dessa realidade, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, reforçou a importância estratégica do empreendimento para os dois países e para toda a região.

"Este sonho está avançando e está próximo de se tornar realidade. E brasileiros e paraguaios vão estar ainda mais juntos com essa obra emblemática", declarou o presidente.

No lado paraguaio, a inspeção tratou também do lançamento da obra de acesso da ponte à Rota Bioceânica. O projeto prevê 3,8 quilômetros de pavimentação, com investimento estimado em US$ 15 milhões, da rodovia PY15,

Para a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, "o sonho já se tornou realidade". "Somos um povo sul-americano. Isso significa que Brasil e Paraguai vão estar mais unidos do que nunca. Vocês serão parceiros do desenvolvimento porque nós queremos desenvolvimento social para os povos sul-americanos".

Ponte binacional

A principal obra da estrada que ligará o Brasil ao Chile já tem 80% dos trabalhos concluídos. Mais de 400 trabalhadores atuam no canteiro de obras, que deve ser finalizado até o primeiro semestre de 2026. Construída entre Porto Murtinho e a paraguaia Carmelo Peralta, a ponte é executada por consórcio binacional, com investimento de R$ 575,5 milhões (US$ 93 milhões), financiado pela administração paraguaia da Itaipu.

Em Porto Murtinho, o Governo de Mato Grosso do Sul, mantém ainda investimentos robustos de cerca de R$ 80 milhões da atual gestão em obras de infraestrutura, saúde e educação. Também foram garantidos incentivos para reativar a hidrovia do rio Paraguai, atraindo operadores e empreendimentos portuários à região.

O prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, ressaltou o impacto direto para a população local, com geração de renda e emprego. Entre as autoridades presentes no evento estavam o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), a ministra paraguaia de Obras Públicas e Comunicações, Claudia Centurión, os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica), além de outras lideranças locais e representantes paraguaios.

