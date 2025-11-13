Acessibilidade

13 de Novembro de 2025 • 17:24

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Ponte da Rua Monte Castelo é interditada em Bonito

Travessia que liga a Vila Jaraguá ao centro está fechada por tempo indeterminado

Redação

Publicado em 13/11/2025 às 15:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ponte na Rua Monte Castelo / PMB

A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAT), informou a interdição da ponte localizada na Rua Monte Castelo, que faz a ligação entre a Vila Jaraguá e o centro da cidade.

A estrutura permanecerá interditada por tempo indeterminado, e a medida foi adotada para garantir a segurança de motoristas e pedestres que utilizam a via diariamente.

O município orienta que os condutores busquem rotas alternativas até que a ponte seja liberada.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Obras

Prefeitura de Anastácio acompanha andamento das obras da BR-419

Cidades

Marinha leva serviços itinerantes a Águas do Miranda na sexta-feira

Cidades

Programa Regulariza Bonito oferece descontos para quitar débitos

Contribuintes têm até 30 de dezembro para aderir e evitar protestos em cartório

Cidades

Bonito confirma Réveillon 2026 e mantém atrações em segredo

Publicidade

Cidades

Bonito autoriza instalação de antenas e câmeras de monitoramento em áreas públicas

ÚLTIMAS

Evento

Feira da Estação é cancelada devido à previsão chuva em Aquidauana

Evento seria realizado nesta quinta-feira (13), mas nova data será divulgada

Polícia

Polícia desarticula esquema de aliciamento de adolescentes em MS

Investigações revelam uso de aplicativos de mensagem e promessas de dinheiro e presentes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo