Ponte da Rua Monte Castelo é interditada em Bonito

Travessia que liga a Vila Jaraguá ao centro está fechada por tempo indeterminado
Ponte na Rua Monte Castelo / PMB
A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAT), informou a interdição da ponte localizada na Rua Monte Castelo, que faz a ligação entre a Vila Jaraguá e o centro da cidade.
A estrutura permanecerá interditada por tempo indeterminado, e a medida foi adotada para garantir a segurança de motoristas e pedestres que utilizam a via diariamente.
O município orienta que os condutores busquem rotas alternativas até que a ponte seja liberada.
