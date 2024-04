Ponte do Coqueiro está interditada para Obras em Bonito

Sinalização da ponte interditada / Divulgação

O Demtrat (Departamento de Trânsito e Transporte) emitiu um comunicado urgente informando que a Ponte do Coqueiro, situada próxima à Fazenda Estrela Dalva na Estrada Velha, encontra-se interditada. A medida, segundo as autoridades, é crucial para a realização de obras de reforma essenciais à segurança de todos os usuários. A interdição está prevista para durar cerca de 30 dias, período necessário para garantir que as obras sejam concluídas de forma eficaz e segura.

A interrupção temporária do acesso à Ponte do Coqueiro visa evitar possíveis incidentes e assegurar a integridade dos motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente essa importante via de transporte. O Demtrat solicita a compreensão e colaboração de todos durante este período, pedindo que os desvios e rotas alternativas sejam respeitados para garantir a fluidez do tráfego e a segurança de todos os envolvidos.

A previsão é de que, ao final das obras, a Ponte do Coqueiro esteja em condições ideais de uso, proporcionando um trânsito mais seguro e tranquilo para a comunidade local.