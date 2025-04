Ponte do Córrego Restinga de Bonito está interditado para obras

Ponte na Vila Jaraguá / Divulgação

O Demtrat (Departamento de Transporte e Trânsito) comunicou nesta sexta-feira, 4, a interdição da Ponte do Córrego Restinga, localizada na Rua Monte Castelo, que dá acesso à Vila Jaraguá, em Bonito. A interdição será por tempo indeterminado e visa garantir a segurança da população durante as obras de pavimentação asfáltica e reforma da ponte, que deverão acontecer em breve.

De acordo com o Demtrat, a medida é necessária para o início das obras de infraestrutura que visam melhorar a mobilidade e as condições de tráfego na região. A Prefeitura reforçou a importância do cumprimento da interdição, pedindo a colaboração dos motoristas e pedestres para evitar transtornos e garantir a segurança de todos.

Ainda não há uma previsão exata para a conclusão das obras, mas a Prefeitura se compromete a manter a população informada sobre os próximos passos. Enquanto a ponte estiver interditada, a recomendação é que os motoristas busquem rotas alternativas para o acesso à Vila Jaraguá.