Ponte do Matheus será interditada para construção de ponte de concreto em Bonito

O trecho segue em linha reta, passando pela ponte do Córrego Saladeiro e chegando novamente na Rodovia do Turismo / Divulgação/Prefeitura e Bonito

Com o avanço das obras de pavimentação da Rodovia do Turismo, que será concluída até março deste ano, o trecho entre o Portal do Rio Formoso e o início da rodovia, passando pela Ponte do Matheus, será interditado para a construção da ponte de concreto sobre o Córrego Bonito.

De acordo com a prefeitura de Bonito, a ponte é rota de acesso para diversos atrativos e propriedades rurais do município, por isso o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito sinalizou toda a rota alternativa, montada a partir do bairro Marambaia, pela ponte do Aterro Sanitário.