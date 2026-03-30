Ponte instalada pelo Exército já está em uso e garante tráfego na MS-080 em Rio Negro

Estudantes utilizam a ponte após liberação pelo Exército / Crédito: Idest

A ponte provisória instalada pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb), sediado em Aquidauana, já está em uso e garante a travessia de veículos sobre o Rio do Peixe, na rodovia MS-080, em Rio Negro. A estrutura do tipo LSB (Logistic Support Bridge) foi montada e liberada para o tráfego nesta segunda-feira (30), restabelecendo a ligação entre as margens do rio após o desabamento da antiga ponte de concreto no dia 22 de fevereiro.

O Exército iniciou no domingo, dia 29, o transporte da estrutura necessária para a instalação da ponte provisória. Nesta segunda-feira (30), uma nova remessa de materiais foi enviada para a montagem, que foi concluída com agilidade pelas equipes militares. A ponte LSB tem capacidade para suportar até 80 toneladas e pode alcançar extensões de até 60 metros, permitindo a passagem de veículos de carga e transporte escolar.

No dia 17 de março, o 9º BE CMB já havia instalado uma passadeira flutuante sobre o Rio do Peixe, garantindo a travessia de pedestres enquanto a ponte provisória não ficava pronta. A estrutura foi utilizada principalmente por estudantes que dependem diariamente do acesso para chegar à escola, além de moradores e produtores rurais.

Com a liberação da ponte LSB para veículos, a passarela flutuante permanece em operação para pedestres, funcionando das 6h às 18h durante os próximos oito meses, conforme planejamento inicial.

A operação foi conduzida sob coordenação do 3º Grupamento de Engenharia (3º GPT E) e reforça o papel do Exército Brasileiro no apoio a comunidades, especialmente em áreas com infraestrutura limitada. A ação contribui diretamente para a qualidade de vida da população de Rio Negro, que ficou cerca de um mês sem travessia de veículos entre as duas margens do rio.

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate, conhecido como Batalhão da Força Expedicionária Brasileira (FEB), tem sede em Aquidauana e tradição em ações que aliam capacidade técnica e compromisso social. A reconstrução definitiva da ponte de concreto dependerá de ações do Governo do Estado, responsável pela execução da obra na rodovia.

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